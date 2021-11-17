Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ekim ayında artış gösterdi

Çarşamba, 17 Kasım 2021 12:17:09 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ekim ayında bir önceki aya göre %19,1 artışla toplam ağırlığı 1.114.480 gros tona ulaşan ve 5 adedi yük gemisi, 1 adedi tanker ve 9 adedi genel kargo gemisi olan 15 gemi siparişi aldı. Eylül ayında yeni gemi siparişleri 22 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk 10 ayında, Japonya toplam ağırlığı 13,32 milyon gros tona ulaşan 263 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %137,7 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Eylül ayında 944.424 gros ton ağırlığında 15 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Ekim ayında toplam 731.210 gros ton ağırlığında 14 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %13,3 düşüşle 8,80 milyon gros ton ağırlığa sahip 186 gemi ihraç etti.