Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Ekim döneminde %16,7 düştü

Salı, 22 Aralık 2020 11:42:02 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında, Japonya’nın yerel çelik tüketimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,7 ve Eylül ayına göre %3 artışla 4,35 milyon mt oldu. Bununla birlikte, 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde Japonya’daki yerel çelik tüketimi yıllık %16,7 düşüşle 36,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında, Japonya inşaat sektöründe kullanılan çelik ürünlerin tüketimi yıllık %6,4 düşüş göstererek 8,21 milyon mt olurken; Japon otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık bazda %22,5 düşerek 8,34 milyon mt seviyesinde yer aldı. Japonya’nın gemi inşaat sektöründe ise söz konusu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla %19,3 düşüşle 2,64 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.