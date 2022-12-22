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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ekim ayında aylık %12,2 azaldı

Perşembe, 22 Aralık 2022 11:08:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %12,2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %19 düşüşle 362.087 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %59,7’si iç piyasaya, kalan %40,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ekim ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %3,2 artarak ve yıllık %10,9 düşerek 765.828 mt olurken, stokların %73,8’i çelik imalatçıları, %26,2’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %6,2 artışla ve yıllık %15,2 düşüşle 385.510 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Üretim 

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