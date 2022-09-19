Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz ayında aylık %1,5 arttı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:49:49 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla %1,5 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 697.157 mt’a kıyasla %13,8 artışla 793.355 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71,1’i iç piyasaya, kalan %28,9’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Temmuz ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %6 düşüşle ve yıllık %13,5 artışla 755.644 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %9,8 ve yıllık %19,4 düşüşle 1,23 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %26,7’si iç piyasaya, %73,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %9,2 ve yıllık %27,3 düşüşle 1,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi.