﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz ayında aylık %1,5 arttı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:49:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla %1,5 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 697.157 mt’a kıyasla %13,8 artışla 793.355 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71,1’i iç piyasaya, kalan %28,9’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Temmuz ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %6 düşüşle ve yıllık %13,5 artışla 755.644 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %9,8 ve yıllık %19,4 düşüşle 1,23 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %26,7’si iç piyasaya, %73,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %9,2 ve yıllık %27,3 düşüşle 1,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül başında %4,2 düştü

14 Eyl | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül başında %2,6 düştü

14 Eyl | Çelik Haberler

Baosteel Ekim ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını sabit tuttu

13 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos sonunda %5,6 düştü

06 Eyl | Çelik Haberler

Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %7,8 düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Haziran ayında aylık %7,3 arttı

18 Ağu | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos başında %4,7 arttı

15 Ağu | Çelik Haberler

Baosteel Eylül ayı teslimatlı yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 15$/mt düşürdü

10 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları sabit

08 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Haziran ayında %0,9 arttı

08 Ağu | Çelik Haberler