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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz ayında %2,7 arttı

Perşembe, 16 Eylül 2021 10:00:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %10,7 düşüş ve geçen yılın Temmuz ayına göre %2,7 artış göstererek 697.226 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %69’u iç piyasaya, kalan %31’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Temmuz ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %11,7 düşüş ve yıllık %3,8 artışla 665.516 mt oldu.

Bununla birlikte, Temmuz ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %7,6 ve yıllık %36,2 artışla 1,54 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %26’sı iç piyasaya, %74’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %10,8 ve yıllık bazda %42,9 artışla 1,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: yassı ürünler  Uzak Doğu  Japonya  sıcak haddelenmiş  levha  |  benzer haberler »


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