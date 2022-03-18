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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ocak ayında aylık bazda düştü

Cuma, 18 Mart 2022 15:06:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ocak ayında, bir önceki aya kıyasla %2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %25,4 artışla 761.444 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %77,2’si iç piyasaya, kalan %22,7’si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ocak ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2 düşüşle ve yıllık %17,6 artışla 765.498 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %3,3 ve yıllık %2,2 düşüşle 1,26 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %29,2’si iç piyasaya, %70,7’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %17,6 ve yıllık %16,6 düşüşle 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: levha  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Japonya  Uzak Doğu  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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