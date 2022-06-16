Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %14,5 düştü

Perşembe, 16 Haziran 2022 15:16:52 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Nisan ayında, bir önceki aya kıyasla %14,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %3,3 artışla 749.046 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %75,5’i iç piyasaya, kalan %24,5’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Nisan ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %8,7 düşüşle ve yıllık %9,2 artışla 773.088 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %14,7 düşüşle ve yıllık %7,3 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %16,9’u iç piyasaya, %83,1’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %1,6 düşüşle ve yıllık %4,5 artışla 1,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.