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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mayıs ayında aylık %2,8 düştü

Salı, 19 Temmuz 2022 11:49:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla %2,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %12,8 artışla 728.308 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71,7’i iç piyasaya, kalan %28,3’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Mayıs ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,4 düşüşle ve yıllık %1,4 artışla 754.782 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %17,7 ve yıllık %6,4 artışla 1,48 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %17,1’i iç piyasaya, %82,9’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %14,6 ve yıllık %7,1 artışla 1,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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