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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında aylık %16,7 arttı

Salı, 24 Mayıs 2022 14:59:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Mart ayında, bir önceki aya kıyasla %16,7 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %10,5 artışla 875.860 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %74,9’u iç piyasaya, kalan %25,1’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Mart ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %10,9 ve yıllık %10,4 artışla 847.265 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %32,3 ve yıllık %2,8 artışla 1,49 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23,2’si iç piyasaya, %76,8’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %13,4 artışla ve yıllık %2,1 düşüşle 1,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: levha sıcak haddelenmiş yassı ürünler Japonya Uzak Doğu çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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