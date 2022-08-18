Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Haziran ayında aylık %7,3 arttı

Perşembe, 18 Ağustos 2022 11:13:16 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Haziran ayında, bir önceki aya kıyasla %7,3 artarak ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 781.519 mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 781.704 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,7’si iç piyasaya, kalan %27,3’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Haziran ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %6,5 ve yıllık %6,6 artışla 803.948 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %8,2 ve yıllık %5,5 düşüşle 1,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %22,1’i iç piyasaya, %77,9’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %23,3 ve yıllık %13,9 düşüşle 1,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.