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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül ayında aylık %0,1 azaldı

Çarşamba, 23 Kasım 2022 11:55:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla %0,1 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 746.814 mt’a kıyasla %6 düşüşle 701.973 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,1’i iç piyasaya, kalan %27,9’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Eylül ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %1 artışla ve yıllık %11 düşüşle 722.315 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %4,5 artışla ve yıllık %19 düşüşle 1,11 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %22,5’i iç piyasaya, %77,5’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %17,2 ve yıllık %24,1 düşüşle 1,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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