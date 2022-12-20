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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ekim ayında aylık %13,8 arttı

Salı, 20 Aralık 2022 12:21:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %13,8 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 817.792 mt’a kıyasla %2,2 düşüşle 799.548 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71,6’sı iç piyasaya, kalan %28,4’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ekim ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,4 artışla ve yıllık %5,4 düşüşle 747.087 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %13,4 artışla ve yıllık %4,8 düşüşle 1,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %22,9’u iç piyasaya, %77,1’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %21,3 artışla ve yıllık %8,8 düşüşle 1,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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