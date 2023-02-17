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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Aralık ayında aylık %5,8 azaldı

Cuma, 17 Şubat 2023 11:57:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 776.451 mt’a kıyasla %9,6 düşüşle 702.030 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %69,9’u iç piyasaya, kalan %30,1’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aralık ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %11,9 ve yıllık %14,7 düşüşle 666.206 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %12,5 ve yıllık %11,7 düşüşle 1,16 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %15,6’sı iç piyasaya, %84,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %4 ve yıllık %13,2 düşüşle 1,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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