Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ağustos ayında aylık %11,5 düştü

Çarşamba, 19 Ekim 2022 10:48:23 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla %11,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 655.425 mt’a kıyasla %7,1 artışla 702.101 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %74’ü iç piyasaya, kalan %26’sı ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ağustos ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %5,4 düşüşle ve yıllık %2,4 artışla 715.197 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %14 ve yıllık %19,6 düşüşle 1,05 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %19,4’ü iç piyasaya, %80,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %15,2 artışla ve yıllık %12,5 düşüşle 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi.