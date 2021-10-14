Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ağustos ayında %1,1 düştü

Perşembe, 14 Ekim 2021 11:47:04 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %6 ve geçen yılın Ağustos ayına göre %1,1 düşüş göstererek 655.374 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %69’u iç piyasaya, kalan %31’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Ağustos ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %4,8 ve yıllık %1,7 artışla 698.379 mt oldu.

Bununla birlikte, Ağustos ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %16,3 ve yıllık %5,2 düşüşle 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %24’ü iç piyasaya, %76’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %6,6 düşüş ve yıllık bazda %6 artışla 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.