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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %14,3 düştü

Perşembe, 02 Eylül 2021 12:32:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Temmuz ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 727.605 mt’a kıyasla %17,8 düşüş göstererek 598.018 mt oldu. Yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, ülke yıllık %14,3 düşüşle 4,80 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %2,2 düşüşle 1,75 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’yi, sırasıyla %13,9 düşüşle 1,61 milyon mt ile Vietnam ve %49,7 düşüşle 411.959 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 428.455 mt’a kıyasla düşüş göstererek 292.959 mt’a geriledi.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  hurda  Japonya  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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