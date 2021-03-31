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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,9 düştü 

Çarşamba, 31 Mart 2021 14:25:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Şubat ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 889.573 mt’a kıyasla %28,1 düşüş göstererek 639.149 mt oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, ülke yıllık %25,9 düşüşle 1,14 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %25,7 düşüşle 422.620 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %26,7 düşüşle 407.674 mt ile Güney Kore ve %21,6 düşüşle 148.847 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 108.541 mt’a kıyasla düşüş göstererek 68.740 mt’a geriledi.


Etiketler: hurda  Japonya  ith/ihr istatistikleri  Uzak Doğu  hammaddeler  |  benzer haberler »


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