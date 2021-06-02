Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Nisan döneminde %16,6 düştü

Çarşamba, 02 Haziran 2021 12:00:22 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Nisan ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 902.536 mt’a kıyasla %1,7 düşüş göstererek 886.820 mt oldu. Yılın Ocak-Nisan döneminde ise, ülke yıllık %16,6 düşüşle 2,75 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %21,7 düşüşle 927.991 mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %18,6 düşüşle 919.030 mt ile Vietnam ve %27,2 düşüşle 293.960 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 269.626 mt’a kıyasla düşüş göstererek 252.939 mt’a geriledi.