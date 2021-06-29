﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %13,5 düştü

Salı, 29 Haziran 2021 15:04:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mayıs ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 684.705 mt’a kıyasla %2,2 artış göstererek 699.617 mt oldu. Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, ülke yıllık %13,5 düşüşle 3,45 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %7,2 düşüşle 1,21 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %16,3 düşüşle 1,14 milyon mt ile Güney Kore ve %36 düşüşle 346.864 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 354.068 mt’a kıyasla düşüş göstererek 275.083 mt’a geriledi.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  hurda  Uzak Doğu  hammaddeler  Japonya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  Haz

Japonya çıkışlı hurda fiyatları Güney Kore’den gelen talep ve yerel piyasa sayesinde güçlü
23  Haz

Tokyo Steel hurda alım fiyatlarını bir ay sabit tuttuktan sonra artırdı
23  Haz

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında %7,7 arttı
15  Haz

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %18,8 arttı
02  Haz

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Nisan döneminde %16,6 düştü