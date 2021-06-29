Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %13,5 düştü

Salı, 29 Haziran 2021 15:04:22 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mayıs ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 684.705 mt’a kıyasla %2,2 artış göstererek 699.617 mt oldu. Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, ülke yıllık %13,5 düşüşle 3,45 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %7,2 düşüşle 1,21 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %16,3 düşüşle 1,14 milyon mt ile Güney Kore ve %36 düşüşle 346.864 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 354.068 mt’a kıyasla düşüş göstererek 275.083 mt’a geriledi.