Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mart döneminde %22,1 düştü 

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 11:36:56 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mart ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 859.910 mt’a kıyasla %15,4 düşüş göstererek 727.136 mt oldu. Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülke yıllık %22,1 düşüşle 1,87 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %19,9 düşüşle 659.304 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %25,7 düşüşle 624.884 mt ile Güney Kore ve %27,1 düşüşle 220.885 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 208.267 mt’a kıyasla düşüş göstererek 141.256 mt’a geriledi.