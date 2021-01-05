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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Kasım döneminde %25,4 arttı

Salı, 05 Ocak 2021 13:57:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, 2020 yılının Kasım ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 623.290 mt’a kıyasla %3,8 artış göstererek 688.827 mt oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülke yıllık %25,4 artışla 8,63 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %58,9 artışla 3,11 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %25,4 düşüşle 2,70 milyon mt ile Güney Kore ve %91 artışla 1,06 milyon mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2019 yılının ilk 11 ayında kaydedilen 259.353 mt’a kıyasla artış göstererek 779.954 mt’a çıktı.


Etiketler: Japonya  hurda  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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