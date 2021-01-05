Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Kasım döneminde %25,4 arttı

Salı, 05 Ocak 2021 13:57:51 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, 2020 yılının Kasım ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 623.290 mt’a kıyasla %3,8 artış göstererek 688.827 mt oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülke yıllık %25,4 artışla 8,63 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %58,9 artışla 3,11 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %25,4 düşüşle 2,70 milyon mt ile Güney Kore ve %91 artışla 1,06 milyon mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2019 yılının ilk 11 ayında kaydedilen 259.353 mt’a kıyasla artış göstererek 779.954 mt’a çıktı.