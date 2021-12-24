Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Kasım döneminde %21,1 düştü

Cuma, 24 Aralık 2021 11:13:55 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Kasım ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 687.999 mt’a kıyasla %30,2 düşüş göstererek 479.594 mt oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülke yıllık %21,1 düşüşle 6,80 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %4,8 artışla 2,83 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’yi, sırasıyla %32,4 düşüşle 2,10 milyon mt ile Vietnam ve %48 düşüşle 553.163 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Çin’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 15.430 mt’a kıyasla artış göstererek 390.152 mt’a yükseldi.