Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Eylül döneminde %26,8 arttı

Perşembe, 12 Kasım 2020 11:03:14 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, 2020 yılının Eylül ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 634.906 mt’a kıyasla %17,6 artış göstererek 747.187 mt oldu. Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülke yıllık %26,8 artışla 7 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %54,9 artışla 2,43 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %25,4 düşüşle 2,23 milyon mt ile Güney Kore ve %113,7 artışla 956.268 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2019 yılının ilk sekiz ayında kaydedilen 167.882 mt’a kıyasla artış göstererek 580.252 mt’a çıktı.