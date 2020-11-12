﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Eylül döneminde %26,8 arttı

Perşembe, 12 Kasım 2020 11:03:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, 2020 yılının Eylül ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 634.906 mt’a kıyasla %17,6 artış göstererek 747.187 mt oldu. Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülke yıllık %26,8 artışla 7 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %54,9 artışla 2,43 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %25,4 düşüşle 2,23 milyon mt ile Güney Kore ve %113,7 artışla 956.268 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2019 yılının ilk sekiz ayında kaydedilen 167.882 mt’a kıyasla artış göstererek 580.252 mt’a çıktı.


Etiketler: hammaddeler  Japonya  Uzak Doğu  ith/ihr istatistikleri  hurda  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12  Kas

Tokyo Steel beş tesisi için de hurda alım fiyatlarını artırdı
11  Kas

Japon Kanto Tetsugen’in hurda ihracat ihalesi 20$/mt’dan fazla fiyat artışıyla kapandı
09  Kas

JFE Steel yılın tamamında daha az zarar bekliyor
06  Kas

JFE Steel 2030 yılı itibarıyla karbon salımını %20 azaltmak için yatırım yapacak
30  Eki

Japon ve ABD’li hurda ihracatçıları Asya pazarında iyimser, daha fazla fiyat artışı mümkün