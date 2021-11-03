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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Eylül döneminde %17,1 düştü

Çarşamba, 03 Kasım 2021 12:28:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Eylül ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 742.798 mt’a kıyasla %37,1 düşüş göstererek 466.661 mt oldu. Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülke yıllık %17,1 düşüşle 5,81 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %6,3 artışla 2,36 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’yi, sırasıyla %25,2 düşüşle 1,81 milyon mt ile Vietnam ve %48,5 düşüşle 492.105 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Çin’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 13.661 mt’a kıyasla artış göstererek 361.108 mt’a yükseldi.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Japonya  hammaddeler  hurda  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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