Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ekim döneminde %27,8 arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 10:54:39 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, 2020 yılının Ekim ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 681.497 mt’a kıyasla %35,2 artış göstererek 921.383 mt oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülke yıllık %27,8 artışla 7,95 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %59,1 artışla 2,8 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %24,7 düşüşle 2,52 milyon mt ile Güney Kore ve %118,2 artışla 1 milyon mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2019 yılının ilk 10 ayında kaydedilen 202.490 mt’a kıyasla artış göstererek 734.211 mt’a çıktı.