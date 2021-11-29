Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ekim döneminde %20,3 düştü

Pazartesi, 29 Kasım 2021 15:14:26 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ekim ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 921.093 mt’a kıyasla %44,2 düşüş göstererek 513.546 mt oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülke yıllık %20,3 düşüşle 6,32 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %3,5 artışla 2,60 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’yi, sırasıyla %30,4 düşüşle 1,94 milyon mt ile Vietnam ve %47,7 düşüşle 527.730 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Çin’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 14.924 mt’a kıyasla artış göstererek 375.133 mt’a yükseldi.