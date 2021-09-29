Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %14,7 düştü

Çarşamba, 29 Eylül 2021 11:40:03 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ağustos ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 669.498 mt’a kıyasla %18,5 düşüş göstererek 545.311 mt oldu. Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülke yıllık %14,7 düşüşle 5,34 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %7,5 artışla 2,12 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’yi, sırasıyla %21,5 düşüşle 1,69 milyon mt ile Vietnam ve %51,1 düşüşle 443.211 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 475.986 mt’a kıyasla düşüş göstererek 292.591 mt’a geriledi. Japonya Ağustos ayında Bangladeş’e hurda ihraç etmedi.