Japonya’nın ham çelik üretiminin Ocak-Mart çeyreğinde artması bekleniyor

Cuma, 24 Aralık 2021 14:19:06 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), Ocak-Mart çeyreğinde Japonya’nın ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 21,34 milyon mt’a kıyasla yıllık %1,9 artarak 24,15 milyon mt seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Bu artışın yıllık üretimi 97,07 milyon mt’a çıkarması bekleniyor.

Beklentinin olumlu olmasında üretimdeki toparlanma ve yarı iletken çip sıkıntısından etkilenen otomotiv sektöründen gelen talebin artması rol oynuyor.

METI Metal Sektörleri Birimi Müdürü Daisuke Matsuno, “Beklentimiz, otomobil üreticilerinin son aylardaki kayıpları telafi etmek için üretimi artıracağı varsayımına dayanıyor. Ancak üretimin planlara göre artmaması durumunda aşağı yönlü bir risk var,” dedi.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Japonya Demir ve Çelik Federasyonu Başkanı Eiji Hashimoto, 2022-23 mali yılında Japonya’nın ham çelik üretiminin 95-97 milyon mt aralığında olacağının tahmin edildiğini belirtmişti.