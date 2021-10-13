Japonya’nın ham çelik üretiminin Ekim-Aralık döneminde artması bekleniyor

Çarşamba, 13 Ekim 2021 10:36:39 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayımlanan tahmin raporuna göre, Ekim-Aralık çeyreğinde Japonya’nın ham çelik üretiminin, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 21,99 milyon mt’a kıyasla %9,6 artarak 24,11 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor. Söz konusu dönemde ham çelik üretiminin Temmuz-Eylül çeyreğine kıyasla %0,8 artacağı tahmin ediliyor.

Ekim-Aralık çeyreğinde hem iç hem de dış pazarlardan gelen çelik talebinin yıllık %6,7 artışla 21,84 milyon mt olması bekleniyor. METI, ülkenin ihracatının yıllık %16,9 artışla 7,11 milyon mt seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.