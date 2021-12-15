Japonya’nın ham çelik üretiminin 2022-23 mali yılında 95-97 milyon mt olması bekleniyor

Çarşamba, 15 Aralık 2021 14:55:55 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’a göre, Japonya Demir ve Çelik Federasyonu Başkanı Eiji Hashimoto, 2022-23 mali yılında Japonya’nın ham çelik üretiminin 95-97 milyon mt aralığında olacağının tahmin edildiğini belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu mali yıldaki üretimin 2021-22 mali yılındaki seviyelerle uyumlu olması bekleniyor.

Hashimoto ayrıca, ABD’nin Japonya’dan ithal çeliğe uygulanan 232. Madde vergilerini kaldırmasını umduğunu belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Kasım ayında ABD, Japonya ile 232. Madde vergilerine yönelik görüşmelere başladı.