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Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4,6 arttı

Perşembe, 23 Şubat 2023 11:38:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %4,6 artış ve yıllık %6,9 düşüş göstererek 7,22 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %5,2 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 5,33 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Ocak 2023 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

406.500

+3

-7,6

Çubuk

594.800

-5,9

-7,8

Filmaşin

102.100

-0,4

-20,4

Kalın levha

763.600

+12,3

-2,3

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.921.100

+3,1

-3,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.189.000

+4,5

-12,1

Galvanizli sac

720.400

+4,3

-7,8

Kaynaklı boru

223.100

-5,9

-16

Etiketler: Galvanizli Filmaşin Boru Ham Çelik Profil Pik Demir Levha Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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