Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4,6 arttı

Perşembe, 23 Şubat 2023 11:38:42 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %4,6 artış ve yıllık %6,9 düşüş göstererek 7,22 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %5,2 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 5,33 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: