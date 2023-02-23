Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4,6 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %4,6 artış ve yıllık %6,9 düşüş göstererek 7,22 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %5,2 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 5,33 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ocak 2023 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
406.500
|
+3
|
-7,6
|
Çubuk
|
594.800
|
-5,9
|
-7,8
|
102.100
|
-0,4
|
-20,4
|
Kalın levha
|
763.600
|
+12,3
|
-2,3
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.921.100
|
+3,1
|
-3,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.189.000
|
+4,5
|
-12,1
|
Galvanizli sac
|
720.400
|
+4,3
|
-7,8
|
Kaynaklı boru
|
223.100
|
-5,9
|
-16