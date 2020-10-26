Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında hafifçe yükseldi

Pazartesi, 26 Ekim 2020 12:52:37 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Eylül ayında ham çelik üretiminin aylık %0,6 artarken, yıllık %19,3 düşüş göstererek 6,48 milyon mt olduğunu bildirdi.

Eylül ayında Japonya'nın pik demir üretimi ise Ağustos ayına kıyasla %2,6, bir önceki yılın aynı ayına göre %24 düşüşle 4,65 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %19,8 düşüşle 45,7 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %19,1 düşüşle 61,2 milyon mt oldu.

Bu yılın Eylül ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: