Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında hafifçe yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Eylül ayında ham çelik üretiminin aylık %0,6 artarken, yıllık %19,3 düşüş göstererek 6,48 milyon mt olduğunu bildirdi.
Eylül ayında Japonya'nın pik demir üretimi ise Ağustos ayına kıyasla %2,6, bir önceki yılın aynı ayına göre %24 düşüşle 4,65 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %19,8 düşüşle 45,7 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %19,1 düşüşle 61,2 milyon mt oldu.
Bu yılın Eylül ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Eylül 2020 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
401.600
|
5,99
|
-6,3
|
Bar
|
651.500
|
-0,24
|
-15,6
|
Filmaşin
|
119.000
|
17,47
|
11,2
|
Kalın levha
|
692.900
|
-0,5
|
-15,9
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.657.500
|
-6,5
|
-18,1
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.109.000
|
2,1
|
-20,7
|
Galvanizli sac
|
620.100
|
2,6
|
-26,0
|
Kaynaklı boru
|
275.200
|
21,5
|
-12,2