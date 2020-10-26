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Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında hafifçe yükseldi

Pazartesi, 26 Ekim 2020 12:52:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Eylül ayında ham çelik üretiminin aylık %0,6 artarken, yıllık %19,3 düşüş göstererek 6,48 milyon mt olduğunu bildirdi.

Eylül ayında Japonya'nın pik demir üretimi ise Ağustos ayına kıyasla %2,6, bir önceki yılın aynı ayına göre %24 düşüşle 4,65 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %19,8 düşüşle 45,7 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %19,1 düşüşle 61,2 milyon mt oldu.

Bu yılın Eylül ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Eylül 2020 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

401.600

5,99

-6,3

Bar

651.500

-0,24

-15,6

Filmaşin

119.000

17,47

11,2

Kalın levha

692.900

-0,5

-15,9

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.657.500

-6,5

-18,1

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.109.000

2,1

-20,7

Galvanizli sac

620.100

2,6

-26,0

Kaynaklı boru

275.200

21,5

-12,2

 


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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