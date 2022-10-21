Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3 düştü

Cuma, 21 Ekim 2022 12:15:39 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3 ve yıllık %12,3 düşüş göstererek 7,14 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda, pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %6,7 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %13,3 düşüşle 5,06 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,8 düşüşle 48,77 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 67,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: