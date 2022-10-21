Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3 ve yıllık %12,3 düşüş göstererek 7,14 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda, pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %6,7 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %13,3 düşüşle 5,06 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,8 düşüşle 48,77 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 67,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Eylül 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
405.100
|
-5,8
|
-6,3
|
Çubuk
|
676.900
|
+13,8
|
-5,8
|
110.000
|
-0,7
|
-23,6
|
Kalın levha
|
738.500
|
+5
|
-10,5
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.749.200
|
-8,5
|
-15
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.227.700
|
+2,8
|
-11,2
|
Galvanizli sac
|
712.100
|
+4,3
|
-12,6
|
Kaynaklı boru
|
268.200
|
+8,9
|
-11