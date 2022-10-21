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Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3 düştü

Cuma, 21 Ekim 2022 12:15:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3 ve yıllık %12,3 düşüş göstererek 7,14 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda, pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %6,7 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %13,3 düşüşle 5,06 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,8 düşüşle 48,77 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 67,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Eylül 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

405.100

-5,8

-6,3

Çubuk

676.900

+13,8

-5,8

Filmaşin

110.000

-0,7

-23,6

Kalın levha

738.500

+5

-10,5

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.749.200

-8,5

-15

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.227.700

+2,8

-11,2

Galvanizli sac

712.100

+4,3

-12,6

Kaynaklı boru

268.200

+8,9

-11

Etiketler: Profil Galvanizli Levha Ham Çelik Pik Demir Filmaşin Boru Hammaddeler Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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