Japonya’nın elektrik arzı sıkıntısına yönelik uyarısı sona erdi, arzın yeterli olması bekleniyor

Perşembe, 30 Haziran 2022 15:33:08 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’da görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle elektrik talebi arttığından 26 Haziran tarihinde ülkenin Maliye Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi’nin (Tepco) kapsadığı alanlarda yaşanabilecek olası elektrik kesintileri konusunda uyarıda bulunmuş ve elektrik tasarrufu için iş birliği yapılmasını talep etmişti. Ancak METI’nin son raporuna göre kısıtlı elektrik arzı ve yüksek talep ile ilgili uyarı, yeterli elektrik arzının sağlanması beklendiğinden bugün ülkedeki yerel saate göre 18:00’de kaldırıldı. Hava sıcaklığı nedeniyle elektrik talebi yüksek seyretmeye devam edecek.

Elektrik arz sıkıntısının yaşandığı sırada fabrikalardan ve evlerden elektrik kullanımını azaltmaları istendi. Nippon Steel ve JFE Holdings de dahil olmak üzere Japon çelik üreticileri, Tokyo’ya tedarik edilecek elektriği artırmak için enerji tesislerinde elektrik üretimini artıracaklarını belirtti.