﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %11 düştü

Cuma, 02 Nisan 2021 14:15:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ocak ayına göre %9,9 artış ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %9 düşüş göstererek 2,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %11 düşüşle 5,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,5 düşüşle 640.049 mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,8 düşüşle 762.106 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %25 düşüşle 321.779 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %30,1 artışla 946.612 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18 artışla 180.569 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Şubat (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Şubat (mt)

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

288.456

20,2

528.473

-28,7

 

Çubuk

30.865

84,3

47.612

-17,7

 

Filmaşin

47.753

47,8

80.071

43,7

 

Levha

165.773

10

316.534

-15,7

 

Sıcak rulo

827.407

-11,5

1.706.866

-13,7

 

Soğuk rulo

184.791

6,6

327.831

-9,5

 

Galvanizli sac

223.547

22,5

406.059

8,4

 

Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  levha  sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  filmaşin  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  galvanizli  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

31  Mar

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,9 düştü 
24  Mar

Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Mart ayının ortasında %2,8 düştü
22  Mar

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,7 düştü
17  Mar

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ocak’ta aylık %2,3 düştü    
15  Mar

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ocak ayında %13,6 düştü