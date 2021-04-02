Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %11 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ocak ayına göre %9,9 artış ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %9 düşüş göstererek 2,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %11 düşüşle 5,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,5 düşüşle 640.049 mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,8 düşüşle 762.106 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %25 düşüşle 321.779 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %30,1 artışla 946.612 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18 artışla 180.569 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Şubat (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
288.456
|
20,2
|
528.473
|
-28,7
|
|
Çubuk
|
30.865
|
84,3
|
47.612
|
-17,7
|
|
Filmaşin
|
47.753
|
47,8
|
80.071
|
43,7
|
|
Levha
|
165.773
|
10
|
316.534
|
-15,7
|
|
Sıcak rulo
|
827.407
|
-11,5
|
1.706.866
|
-13,7
|
|
Soğuk rulo
|
184.791
|
6,6
|
327.831
|
-9,5
|
|
Galvanizli sac
|
223.547
|
22,5
|
406.059
|
8,4
|