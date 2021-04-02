Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %11 düştü

Cuma, 02 Nisan 2021 14:15:41 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ocak ayına göre %9,9 artış ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %9 düşüş göstererek 2,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %11 düşüşle 5,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,5 düşüşle 640.049 mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,8 düşüşle 762.106 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %25 düşüşle 321.779 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %30,1 artışla 946.612 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18 artışla 180.569 mt olarak kaydedildi.