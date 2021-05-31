Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 düştü

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 11:00:12 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Nisan ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Mart ayına göre %13,2 ve bir önceki yılın Nisan ayına göre %3,6 düşüş göstererek 2,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Nisan döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %8,9 düşüşle 11,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dört ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,1 düşüşle 1,37 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %6,4 artışla 1,71 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,7 düşüşle 769.493 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %29 artışla 1,98 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %7 düşüşle 339.132 mt olarak kaydedildi.