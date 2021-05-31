Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Nisan ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Mart ayına göre %13,2 ve bir önceki yılın Nisan ayına göre %3,6 düşüş göstererek 2,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Nisan döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %8,9 düşüşle 11,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dört ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,1 düşüşle 1,37 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %6,4 artışla 1,71 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,7 düşüşle 769.493 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %29 artışla 1,98 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %7 düşüşle 339.132 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Nisan (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
273.718
|
-22,2
|
1.154.124
|
-27,9
|
|
Çubuk
|
49.175
|
17,4
|
138.662
|
9,1
|
|
Filmaşin
|
53.024
|
7,2
|
182.571
|
33,6
|
|
Levha
|
220.995
|
-14,2
|
795.229
|
-8,5
|
|
Sıcak rulo
|
768.983
|
-20,9
|
3.448.523
|
-15,6
|
|
Soğuk rulo
|
159.675
|
-20,9
|
689.447
|
-2,4
|
|
Galvanizli sac
|
237.045
|
4,2
|
870.635
|
10,9
|