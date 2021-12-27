Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %6,8 arttı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 10:39:09 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Kasım ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayına göre %3,6 ve bir önceki yılın Kasım ayına göre %18,3 artış göstererek 2,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,8 artışla 31,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,3 artışla 4,52 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 4,73 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5,3 düşüşle 2,16 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %64,8 artışla 5,52 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %27,8 artışla 1,05 milyon mt olarak kaydedildi.