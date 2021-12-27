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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %6,8 arttı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 10:39:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Kasım ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayına göre %3,6 ve bir önceki yılın Kasım ayına göre %18,3 artış göstererek 2,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,8 artışla 31,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,3 artışla 4,52 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 4,73 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5,3 düşüşle 2,16 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %64,8 artışla 5,52 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %27,8 artışla 1,05 milyon mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Kasım (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

323.197

35,3

3.353.662

-10,3

 

Çubuk

34.537

-47,8

574.578

77,5

 

Filmaşin

36.986

-6,8

477.042

41,1

 

Levha

246.238

14,4

2.428.116

6,1

 

Sıcak sac

960.906

14,3

9.808.781

-2,9

 

Soğuk sac

181.756

9,6

1.943.843

24,4

 

Galvanizli sac

199.520

-11,3

2.353.505

33,5

 

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