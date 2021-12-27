Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %6,8 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Kasım ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayına göre %3,6 ve bir önceki yılın Kasım ayına göre %18,3 artış göstererek 2,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,8 artışla 31,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,3 artışla 4,52 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 4,73 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5,3 düşüşle 2,16 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %64,8 artışla 5,52 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %27,8 artışla 1,05 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Kasım (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
323.197
|
35,3
|
3.353.662
|
-10,3
|
|
Çubuk
|
34.537
|
-47,8
|
574.578
|
77,5
|
|
Filmaşin
|
36.986
|
-6,8
|
477.042
|
41,1
|
|
Levha
|
246.238
|
14,4
|
2.428.116
|
6,1
|
|
Sıcak sac
|
960.906
|
14,3
|
9.808.781
|
-2,9
|
|
Soğuk sac
|
181.756
|
9,6
|
1.943.843
|
24,4
|
|
Galvanizli sac
|
199.520
|
-11,3
|
2.353.505
|
33,5
|