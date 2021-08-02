Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %0,8 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Haziran ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Mayıs ayına göre %11,1 ve bir önceki yılın Haziran ayına göre %27,5 artış göstererek 3,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Haziran döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 16,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk altı ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %21,3 düşüşle 2,12 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 2,61 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,5 düşüşle 1,20 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %48,8 artışla 2,98 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %16,3 artışla 576.945 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Haziran (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
420.286
|
33,9
|
1.888.399
|
-15,4
|
|
Çubuk
|
64.493
|
29,8
|
252.856
|
32,6
|
|
Filmaşin
|
53.679
|
15,4
|
282.772
|
60,5
|
|
Levha
|
249.878
|
26
|
1.243.426
|
-3,5
|
|
Sıcak rulo
|
900.773
|
1,9
|
5.232.920
|
-7,8
|
|
Soğuk rulo
|
184.848
|
10,1
|
1.042.096
|
11,4
|
|
Galvanizli sac
|
206.406
|
-1,2
|
1.286.039
|
17,9
|