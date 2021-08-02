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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %0,8 düştü

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 14:58:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Haziran ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Mayıs ayına göre %11,1 ve bir önceki yılın Haziran ayına göre %27,5 artış göstererek 3,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Haziran döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 16,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk altı ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %21,3 düşüşle 2,12 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 2,61 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,5 düşüşle 1,20 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %48,8 artışla 2,98 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %16,3 artışla 576.945 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Haziran (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Haziran (mt)

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

420.286

33,9

1.888.399

-15,4

 

Çubuk

64.493

29,8

252.856

32,6

 

Filmaşin

53.679

15,4

282.772

60,5

 

Levha

249.878

26

1.243.426

-3,5

 

Sıcak rulo

900.773

1,9

5.232.920

-7,8

 

Soğuk rulo

184.848

10,1

1.042.096

11,4

 

Galvanizli sac

206.406

-1,2

1.286.039

17,9

 

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