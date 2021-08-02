Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %0,8 düştü

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 14:58:04 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Haziran ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Mayıs ayına göre %11,1 ve bir önceki yılın Haziran ayına göre %27,5 artış göstererek 3,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Haziran döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 16,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk altı ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %21,3 düşüşle 2,12 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 2,61 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,5 düşüşle 1,20 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %48,8 artışla 2,98 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %16,3 artışla 576.945 mt olarak kaydedildi.