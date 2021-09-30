Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %3,6 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Temmuz ayına göre %3,5 düşüş ve bir önceki yılın Ağustos ayına göre %14 artış göstererek 2,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,6 artışla 22,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %11,6 düşüşle 3,05 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,9 düşüşle 3,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,5 düşüşle 1,62 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %74 artışla 4,17 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18,8 artışla 736.609 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Ağustos (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
296.829
|
-8,8
|
2.510.564
|
-14,7
|
|
Çubuk
|
81.318
|
32,5
|
395.533
|
65,6
|
|
Filmaşin
|
41.726
|
15,5
|
360.627
|
57,9
|
|
Levha
|
220.402
|
-6,8
|
1.700.247
|
-0,1
|
|
Sıcak sac
|
936.690
|
-2,8
|
7.134.272
|
-5,3
|
|
Soğuk sac
|
179.199
|
-7,1
|
1.414.191
|
24,2
|
|
Galvanizli sac
|
201.988
|
-3
|
1.696.243
|
27,1
|