Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %3,6 arttı

Perşembe, 30 Eylül 2021 10:45:07 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Temmuz ayına göre %3,5 düşüş ve bir önceki yılın Ağustos ayına göre %14 artış göstererek 2,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,6 artışla 22,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %11,6 düşüşle 3,05 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,9 düşüşle 3,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,5 düşüşle 1,62 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %74 artışla 4,17 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18,8 artışla 736.609 mt olarak kaydedildi.