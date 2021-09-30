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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %3,6 arttı

Perşembe, 30 Eylül 2021 10:45:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Temmuz ayına göre %3,5 düşüş ve bir önceki yılın Ağustos ayına göre %14 artış göstererek 2,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,6 artışla 22,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %11,6 düşüşle 3,05 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,9 düşüşle 3,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,5 düşüşle 1,62 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %74 artışla 4,17 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18,8 artışla 736.609 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Ağustos (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Ağustos (mt)

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

296.829

-8,8

2.510.564

-14,7

 

Çubuk

81.318

32,5

395.533

65,6

 

Filmaşin

41.726

15,5

360.627

57,9

 

Levha

220.402

-6,8

1.700.247

-0,1

 

Sıcak sac

936.690

-2,8

7.134.272

-5,3

 

Soğuk sac

179.199

-7,1

1.414.191

24,2

 

Galvanizli sac

201.988

-3

1.696.243

27,1

 

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