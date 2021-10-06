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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %14,7 arttı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 15:28:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %4,6 artışla 730.509 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yedi ayında ise ülkenin araç üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %14,7 artarak 4.953.886 adet oldu.

Öte yandan, Temmuz ayında Japonya’da araç satışları yıllık %4,7 düşerek 377.448 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Temmuz döneminde ise yıllık bazda %9,1 artarak 2.842.034 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı bu yıl Temmuz ayında 2020 yılının aynı ayına göre %28,7 artışla 374.884 adet oldu. Bu yılın ilk yedi ayında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %25,3 artarak 2.396.534 adet oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  otomotiv  üretim  Japonya  |  benzer haberler »


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