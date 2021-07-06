Japonya’nın araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %6,6 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 12:01:49 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, bu yıl Nisan ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %64,4 artışla 721.363 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk dört ayında ise ülkenin araç üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %6,6 artarak 2.983.129 adet oldu.

Öte yandan, Nisan ayında Japonya’da araç satışları yıllık %29,4 artarak 349.894 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Nisan döneminde ise yıllık bazda %8,4 artarak 1.779.637 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı bu yıl Nisan ayında 2020 yılının aynı ayına göre %83,7 artışla 355.659 adet oldu. Bu yılın ilk dört ayında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %7,1 artarak 1.393.896 adet oldu.