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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %12,2 arttı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 10:13:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %63,2 artışla 502.828 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk beş ayında ise ülkenin araç üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %12,2 artarak 3.485.957 adet oldu.

Öte yandan, Mayıs ayında Japonya’da araç satışları yıllık %46,2 artarak 319.318 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Mayıs döneminde ise yıllık bazda %12,8 artarak 2.098.955 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı bu yıl Mayıs ayında 2020 yılının aynı ayına göre %122,7 artışla 267.079 adet oldu. Bu yılın ilk beş ayında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %16,8 artarak 1.660.981 adet oldu.


Etiketler: üretim  otomotiv  Japonya  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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