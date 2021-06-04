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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Mart döneminde %4,2 düştü

Cuma, 04 Haziran 2021 10:31:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, bu yıl Mart ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %4,9 artışla 869.937 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk üç ayında ise ülkenin araç üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %4,2 düşerek 2.261.766 adet oldu.

Öte yandan, Mart ayında Japonya’da araç satışları yıllık %5,4 artarak 613.003 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Mart döneminde ise yıllık bazda %4,2 artarak 1.429.743 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı bu yıl Mart ayında 2020 yılının aynı ayına göre %4,1 artışla 395.656 adet oldu. Bu yılın ilk üç ayında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %6,3 düşerek 1.038.237 adet oldu.


Etiketler: Japonya  otomotiv  Uzak Doğu  üretim  |  benzer haberler »


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