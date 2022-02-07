Japonya’nın araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %2,4 düştü

Pazartesi, 07 Şubat 2022 12:22:12 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %3,2 düşüşle 756.625 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ise ülkenin araç üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %2,4 düşerek 7.136.888 adet oldu.

Öte yandan Kasım ayında Japonya’da araç satışları yıllık %14,3 düşerek 352.455 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Kasım döneminde ise yıllık bazda %2,5 düşerek 4.111.898 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı geçtiğimiz yıl Kasım ayında 2020 yılının aynı ayına göre %10,7 düşüşle 352.455 adet oldu. Geçtiğimiz yılın 11 ayında ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %1,9 artarak 3.436.985 adet oldu.