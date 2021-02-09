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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %18,3 düştü

Salı, 09 Şubat 2021 14:37:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %2,7 düşüşle 782.237 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ise ülkenin araç üretimi 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %18,3 düşerek 7.316.314 adet oldu.

Öte yandan, Kasım ayında Japonya’da araç satışları yıllık %6,6 artarak 411.601 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Kasım döneminde ise yıllık bazda %13 düşerek 4.218.719 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre %4,4 düşüşle 394.890 adet oldu. 2020 yılının ilk 11 ayında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %23,7 düşerek 3.370.181 adet oldu.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  otomotiv  üretim  |  benzer haberler »


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