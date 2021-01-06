Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %19,8 düştü

Çarşamba, 06 Ocak 2021 11:22:15 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %7,6 artışla 838.205 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında ise ülkenin araç üretimi 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %19,8 düşerek 6.534.077 adet oldu.

Öte yandan, Ekim ayında Japonya’da araç satışları yıllık %29,2 artarak 406.851 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Ekim döneminde ise yıllık bazda %14,7 düşerek 3.807.118 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında 2019 yılının aynı ayına göre %2,2 artışla 413.862 adet oldu. 2020 yılının ilk 10 ayında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %25,7 düşerek 2.974.907 adet oldu.