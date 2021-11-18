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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %11,4 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 14:54:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, bu yıl Ağustos ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %13,5 düşüşle 480.905 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk sekiz ayında ise ülkenin araç üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %11,4 artarak 5.434.791 adet oldu.

Öte yandan, Ağustos ayında Japonya’da araç satışları yıllık %2,1 düşerek 319.697 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Ağustos döneminde ise yıllık bazda %7,8 artarak 3.161.731 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı bu yıl Ağustos ayında 2020 yılının aynı ayına göre %6,6 düşüşle 252.116 adet oldu. Bu yılın ilk sekiz ayında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %21,3 artarak 2.648.650 adet oldu.


Etiketler: üretim  otomotiv  Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »


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