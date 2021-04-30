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Japonya’da sanayi üretimi Şubat ayında aylık %2,1 düştü

Cuma, 30 Nisan 2021 14:59:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %2,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 düştü.

Bununla birlikte, bu yıl Şubat ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %1,4 artış ve yıllık %3,5 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %3,2 ve demir çelik stoklarında aylık %1 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Mart ayında endüstriyel üretimin aylık %1,9 düşmesi ve Nisan ayında aylık %9,3 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Mart ayında aylık %0,1 ve Nisan ayında aylık %1,1 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: üretim  Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »


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