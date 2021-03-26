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Japonya’da sanayi üretimi Ocak ayında aylık %4,2 arttı

Cuma, 26 Mart 2021 11:26:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %4,2 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 düştü.

Bununla birlikte, bu yıl Ocak ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %4,6 artış ve yıllık %3,2 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %5,8 ve demir çelik stoklarında aylık %4 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Şubat ayında endüstriyel üretimin aylık %2,1 artması ve Mart ayında aylık %6,1 düşmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Şubat ayında aylık %1,8 artacağı ve Mart ayında aylık %2,7 düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya  üretim  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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