Japonya’da sanayi üretimi Nisan ayında aylık %2,5 arttı

Salı, 29 Haziran 2021 12:29:51 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Nisan ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %2,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 arttı.

Bununla birlikte, bu yıl Nisan ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %1 ve yıllık %23,7 artış gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %0,3 arttı ve demir çelik stoklarında aylık değişim kaydedilmedi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Mayıs ayında endüstriyel üretimin aylık %1,7 düşmesi ve Haziran ayında aylık %5 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Mayıs ayında aylık %0,2 ve Haziran ayında aylık %0,4 artacağı tahmin ediliyor.